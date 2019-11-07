МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Курс фунта к доллару опускается в четверг вечером после заседания Банка Англии, регулятор по итогам встречи отметил риски для экономики страны со стороны Brexit, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.19 мск курс фунта стерлингов снижался к доллару до 1,2826 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,285 доллара. До заседания показатель находился у отметки в 1,286 доллара.

Курс евро к доллару уменьшался до 1,1048 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1065 доллара, курс доллара к иене рос до 109,27 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,96 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,19%, до 98,14 пункта.

Ранее в четверг Банк Англии принял решение вновь сохранить базовую процентную ставку на уровне 0,75%, а также подтвердил объем выкупа активов с рынка в 435 миллиардов фунтов стерлингов. ЦБ отметил, что в последнее время экономика страны замедлилась из-за сохранения неопределенности вокруг выхода королевства из ЕС (Brexit) и общего замедления мировой экономики.

Иена, которая традиционно считается более надежным активом, при этом дешевеет к доллару на склонности инвесторов к риску. Такие настроения связаны с новостями вокруг торговли между КНР и США. Ранее официальный представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн заявил, что синхронная отмена повышенных пошлин должна быть важным условием достижения первой части торговой сделки Китая и США.

"Сегодня день очень умеренного риска. Новости из Китая уже были учтены, и рынки очень осторожно оценивают заголовки, которые не обязательно добавляют много к настроениям", — цитирует агентство Рейтер мнение валютного стратега Monex Europe в Лондоне Саймона Харви (Simon Harvey).