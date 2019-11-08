МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Московская биржа рассчитывает в течение нескольких лет увеличить количество компаний нефинансового рынка с около 130, присутствующих в настоящее время, до порядка 500 на валютном и денежном рынках за счет новых инструментов, сообщил журналистам член правления, управляющий директор по денежному и срочному рынкам Мосбиржи Игорь Марич.

"У нас порядка 130 сейчас корпоративных компаний на валютном рынке и денежном рынке, крупные игроки у нас уже в значительной степени представлены. Мы для себя ставим целью гораздо большее количество, считаем, что их должно быть несколько сотен. Первый целевой уровень в течение нескольких лет – в районе 500 корпораций, которые смогли бы стать прямыми участниками. Мы с ними работаем и с точки зрения расширения продуктового предложения для них и упаковки уже действующих продуктов", — сказал он.

В частности он отметил, что до конца года Московская биржа планирует дать возможность участникам рынка, в том числе и корпорациям, совершать операции с валютой по лучшей цене на крупные объемы.

"Валютный рынок базируется на центральной книге заявок со средним объемом сделки 70-100 тысяч в валюте. У корпораций другая модель поведения на рынке – им нужна конверсия крупного объема одной транзакцией. Мы уже запустили стакан с задержкой при подаче заявок с расчетами "сегодня" и размером лота от 1 миллиона единиц валюты. Вместе с участниками рынка решили, что этом же режиме предоставим возможность заключать сделки с расчетами "завтра", — сказал Марич.

Также до конца года биржа планирует запустить сервис для крупной ликвидности Request for Stream (RFS) – сделки от 5 миллионов единиц валюты, напомнил он. "Мы считаем, что когда мы реализуем эти планы, у корпоративных клиентов будет больший интерес приходить на валютный рынок", — сказал он.

"У нас есть проект корпоративного маркетплейса, с помощью которого компаниям будет удобнее размещать деньги, конвертировать валюту, и в некоторой перспективе хеджировать валютные и процентные риски с использованием разных деривативов. Помимо основного рынка биржевых фьючерсов и опционов, у нас есть рынок стандартизированных производных инструментов (СПФИ) – внебиржевые инструменты с централизованным клирингом, где мы сейчас работаем только с банками, но видим, что и корпоративным клиентам тоже может быть интересно", — добавил Марич.

Прямой доступ корпораций к валютному рынку Московской биржи стал возможен с 5 апреля 2017 года, к денежному рынку — с 24 июля 2017 года.