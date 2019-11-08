МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись преимущественно снижением индексов в пятницу на фоне сохраняющейся неопределенности по готовящемуся торговому соглашению между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,48% — до 2964,54 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,19%, до 1648,46 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 0,7%, до 27651,14 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 сократился на 0,04%, до 6724,1 пункта, южнокорейский KOSPI — снизился на 0,33%, до 2137,23 пункта, японский Nikkei 225 — вырос на 0,26%, до 23391,87 пункта.

В пятницу трейдеры предпочитали сохранять осторожность на фоне неопределенности в торговых отношениях между США и Китаем. В четверг официальный представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн заявил, что синхронная отмена повышенных пошлин должна быть важным условием достижения первой части торговой сделки Китая и США. Однако точных сроков или деталей готовящегося соглашения не было озвучено, поэтому трейдеры сохраняют осторожность.

В то же время инвесторы обратили внимание на статистику из Китая, согласно которой объем экспорта страны в октябре снизился на 0,9% в годовом исчислении, а импорта — на 6,4%. При этом аналитики ждали более сильного снижения показателей.

"Даже если первая фаза торгового соглашения между США и Китаем будет подписана, это вряд ли поможет убрать основные проблемы для экспортеров, и показатели поставок, по-видимому, останутся слабыми в ближайшие месяцы", — сказал агентству Рейтер экономист по Китаю Capital Economics Мартин Расмуссен (Martin Rasmussen).