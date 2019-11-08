МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. "Русгидро" планирует с 12 ноября провести серию встреч с инвесторами, посвященную возможному размещению еврооблигаций, номинированных в рублях, рассказал агентству "Прайм" источник в банковских кругах.

По его словам, road show охватит такие города, как Сингапур, Лондон и Франкфурт, и завершится 15 ноября.

По итогам road show, в зависимости от рыночных условий, компания планирует разместить пятилетние евробонды в рублях. Организаторами выступят Газпромбанк, J.P. Morgan, "Сбербанк КИБ" и "ВТБ Капитал".