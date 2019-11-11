МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился в понедельник на ухудшении внешнего фона, связанном прежде всего с неопределенностью в американо-китайских торговых переговорах, следует из динамики торгов Московской биржи и комментариев аналитиков.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов опустился на 0,39%, до 2961,46 пункта, индекс РТС — на 0,5%, до 1460,84 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.14 мск увеличивается на 10 копеек, до 63,9 рубля, курс евро – на 18 копеек, до 70,51 рубля.

Январский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,05%, до 62,48 доллара за баррель.

ВНЕШНИЙ НЕГАТИВ

Торговую неделю российский рынок начал небольшим снижением на фоне некоторого ухудшения внешнего фона, отмечает Александр Бахтин из компании "БКС премьер".

"Над рыночными настроениями в понедельник довлеют высказывания (президента США Дональда — ред.) Трампа о том, что Вашингтон не готов отменить импортные пошлины на китайские товары, даже в случае заключения первой части торговой сделки с Китаем. Кроме того, уходу от риска способствует эскалация протестов в Гонконге", — комментирует внешний фон аналитик.

"Из-за снижения веса России в индексах MSCI в пользу других развивающихся стран, о котором было объявлено на прошлой неделе, в ожидании оттока со стороны пассивных фондов два последних дня под давлением находятся акции крупнейших российских компаний", — добавляет Игорь Костырко из компании "Универ сбережения".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Среди лидеров падения сегодня оказались акции Polymetal (-2,33%), "Газпрома" (-2,11%), "Северстали" (-1,61%), НЛМК (-1,6%), "Аэрофлота" (-1,49%), а также префы "Ленэнерго" (-1,32%), ММК (-1,28%), депозитарные расписки X5 (-1,1%) и акции "Новатэка" (-1,03%).

Кроме того, акции "Норникеля" отреагировали было позитивно на сообщение о дивидендах, однако по итогам торгов зафиксировали снижение на 2,22% относительно уровня закрытия в пятницу.

Совет директоров ГМК "Норильский никель" на заседании в понедельник рекомендовал акционерам утвердить промежуточные дивиденды за первые три квартала текущего года в размере 604,09 рубля на одну обыкновенную акцию.

При этом другие корпоративные новости в понедельник смогли поддержать соответствующих эмитентов. Так, котировки акций ТГК-1 выросли на 2,8% на фоне публикации позитивной отчетности компании по МСФО.

К закрытию торгов и обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" подорожали на 4,05% (в ходе торгов подскакивали на 5,7% — до 49,275 рубля), префы компании поднялись в цене на 1,34%.

В целом капитализация некоторых компаний продолжила расти как бы по инерции, несмотря на общий негатив. Так, в лидерах роста по итогам понедельника обнаружили себя акции ВТБ, которые подорожали на 2,07% (а в течение дня подскакивали в цене на 3%, до 4,734 копейки – максимума с 7 августа 2018 года). Акции ВТБ дорожают шестую сессию подряд, при этом наиболее значительный рост бумаги показали в пятницу.

Помимо этого, акции "М.Видео" подорожали восьмую сессию подряд, а за весь этот период бумаги поднимались в цене максимально почти на 23%, до 505,7 рубля – нового исторического максимума. К закрытию торгов понедельника акции компании выросли в цене на 1,19%, 495,9 рубля.

Более того, акции "Мостотреста" росли девятую сессию подряд, в течение торгов понедельника максимально прибавляя целых 8,7% и достигая 128,6 рубля – максимума с апреля 2018 года. К закрытию торгов акции компании подорожали на 5,87%.

Также в лидерах роста сегодня оказались акции ДВМП (+9,81%), ОГК-2 (+4,2%), депозитарные расписки "Русагро" (+1,87%), депозитарные расписки "Эн+ груп" (+1,16%), префы "Транснефти" (+1,15%) и акции "Юнипро" (+1,13%)

ПРОГНОЗЫ

Богдан Зварич из Промсвязьбанка отмечает, что ухудшение настроений на внешних площадках стимулирует волну фиксации прибыли по длинным позициям, а также открытие спекулятивных коротких позиций в расчете на углубление коррекции.

"При этом с технической точки зрения ближайшей сильной поддержкой для рынка является уровень 2840 пунктов по индексу Мосбиржи, который ранее выступал историческим максимумом и дважды не пустил рынок выше", — добавляет он.

Индексы Мосбиржи и РТС вышли из зон перекупленности дневных графиков и по-прежнему обладают потенциалом снижения, считает и Елена Кожухова из компании "Велес капитал".

Вместе с тем текущая коррекция на рынке РФ всё же носит достаточно сдержанный характер, оценивает Бахтин. Несмотря на некоторые противоречивые сигналы со стороны переговорного процесса, у рынков все больше оснований полагать, что США и Китай близки к подписанию первой части торгового договора в ближайшие недели, добавляет эксперт.

По его оценкам, диапазон колебаний по индексу Мосбиржи на вторник может составить 2945-2985 пунктов.

"Нижней границей торгового диапазона по индексу РТС будет соответствовать уровень 1435 пунктов, верхней — 1475 пунктов. Краткосрочной поддержкой для индекса Мосбиржи служит уровень 2930 пунктов, сопротивлением выступает уровень 2990 пунктов", — в свою очередь считает Иван Марков из ИК "Иволга капитал".