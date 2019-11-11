МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в понедельник завершили торги преимущественно снижением на фоне общего негатива, воцарившегося в понедельник на глобальных финансовых рынках из-за новых опасений за торговое соглашение США и Китая, а также волнений в Гонконге, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,45%, до 7326 пункта, французский CAC 40 вырос на 0,07%, до 5893,82 пункта, немецкий индекс DAX понизился на 0,2%, до 13202,32 пункта.

"Фондовые рынки в основном снижаются, поскольку трейдеры обеспокоены торговыми отношениями США и Китая, а также насилием в Гонконге", — сказал агентству Франс Пресс аналитик CMC Markets Дэвид Мэдден (David Madden).

Инвесторы предпочитают сохранять осторожность, во-первых, на фоне заявлений американского президента Дональда Трампа о том, что торговые переговоры с Китаем продвигаются медленнее, чем бы ему хотелось, но что соглашение состоится, только если оно будет "правильным" для Америки. Это прозвучало как бы в ответ на мнение министерства коммерции Китая о том, что синхронная отмена повышенных пошлин должна быть важным условием достижения первой части торговых договорённостей сторон.

Кроме того, в центре внимания трейдеров оказалась сегодня ситуация в Гонконге, где протестующие в понедельник с самого утра заблокировали входы на несколько станций метро. Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в городе с начала июня.