МОСКВА, 11 ноя /ПРАЙМ/. Mail.ru Group (MRG) закрыла сделку с международным разработчиком и издателем игр Modern Pick, говорится в сообщении MRG.

"Mail.ru Group Limited… объявляет о закрытии сделки с Modern Pick в сфере киберспорта, что позволит Mail.ru Group и Modern Pick выстроить диверсифицированный киберспортивный бизнес с присутствием в России, странах СНГ и в Европе", — говорится в сообщении.

В июле MRG сообщала о создании партнерства с Modern Pick и передаче разработчику игр 51% своего киберспортивного холдинга ESforce. В рамках сделки ESforce оценена в 110 миллионов долларов; вносимые MRG 51% компании оценены в 56 миллионов долларов. Отмечалось, что объединенная компания Modern Pick и ESforce на момент закрытия сделки будет оцениваться в 350 миллионов долларов. Исходя из этого MRG должна была получить в Modern Pick 16% в дополнение к уже имеющимся 3%, то есть довела бы свою долю до 19%, сообщала тогда MRG.

Mail.ru Group в марте 2018 года приобрела 100% ESforce за 100 миллионов долларов. С тех пор MRG уже продала примерно за 10 миллионов долларов ряд активов ESforce — киберспортивную организацию SK Gaming и бизнесы кейтеринга и киберспортивной атрибутики.

Mail.Ru Group — одна из крупнейших интернет-компаний в русскоязычном сегменте сети. В ее состав входят сервис бесплатной электронной почты, портал и мессенджеры "Mail.Ru Агент" и ICQ. Компании также принадлежат соцсети "Одноклассники", "Мой мир" и "ВКонтакте" и разработчик мобильных игр Pixonic.