МОСКВА, 12 ноя — Dow Jones. После нескольких месяцев противоречивых рыночных сигналов среди инвесторов возобладал оптимизм. Оснований для подобной реакции немного, но это не делает ее ошибочной.

Текущий год оказался странным: индекс S&P 500 достиг очередных исторических максимумов несмотря на то, что торговый конфликт США и Китая и признаки замедления мировой экономики заставили фондовых управляющих выводить деньги с рынка акций и либо оставаться с наличными, либо вкладывать их в бонды. На фоне дальнейшего ухудшения данных о состоянии производственного сектора очень значительный отток средств с рынка акций был зафиксирован в октябре.

Однако за последние несколько недель ситуация полностью изменилась.

В конце прошлой недели S&P 500 достиг рекордной отметки. Однако тогда это произошло на фоне притока средств в фонды акций, который на прошлой неделе опередил приток в бонды впервые с сентября, согласно данным EPFR Global. В пятницу еженедельный опрос Американской ассоциации индивидуальных инвесторов показал, что бычьи настроения на рынке укрепились наиболее значительно с января 2018 года.

Кроме того, финансовые рынки пересматривают свои ожидания насчет рецессии. Если рост экономики продолжит замедляться, то ФРС США, вероятно, снизит процентные ставки, однако рынок деривативов сейчас указывает на 52%-ную вероятность сохранения ставок на текущем уровне или выше до конца 2020 года против 33% месяц назад.

Между тем в реальном мире изменилось немногое. Экономические данные не показали существенных изменений. Американо-китайские торговые переговоры вошли в более конструктивное русло на фоне приближения президентских выборов 2020 года в США, однако большинство инвесторов заранее учитывали такую вероятность.

Либо инвесторы ошибались и теперь исправляют свою ошибку, либо их нынешний оптимизм окажется неоправданным. В настоящий момент более вероятным выглядит первый вариант.

Во-первых, новые настроения привели к тому, что рынок акций стал более сбалансированным. Ранее рынок мог повышаться на фоне растущих экономических опасений, поскольку инвесторы перекладывали средства в бумаги "защитных" компаний, обеспечивающих стабильный доход, например, в акции коммунально-энергетического сектора, который считается нечувствительным к экономическим спадам.

Рост рынка на фоне притока средств в защитные акции необычен: c 1999 года защитный сектор демонстрировал динамику лучше рынка лишь в 24% тех случаев, когда рынок повышался. В том числе это происходило в 2007 году, накануне банковского кризиса, однако с тех пор такая модель лишь сигнализировала о слишком осторожных настроениях. Инвесторам, ожидающим скорой рецессии, нет особого смысла вкладываться в защитные акции: в отличие от облигаций, они все-таки идут в ногу с остальным рынком акций.

И экономика США в целом, и прибыли корпораций остаются сильными. Правительственные расходы сдерживают проблемы в производственном секторе, что позволяет домохозяйствам продолжать сберегать средства, не сокращая при этом потребление. Последний сезон отчетности подтвердил, что аналитики были настроены слишком скептично: согласно данным FactSet, 75% компаний из S&P 500 превзошли ожидания по прибыли, что выше 5-летнего среднего значения.

Конечно, выручка этих компаний в 3-м квартале выросла только на 3,2% по сравнению с тем же периодом годом ранее – самыми низкими темпами с 3-го квартала 2016 года. Это позволяет предположить, что инвесторам нужно умерить свои краткосрочные ожидания относительно роста рынка акций. Это тем более верно, что замедление китайской экономики, вероятно, продолжит оказывать давление на экспортеров даже в случае отмены тарифов.

Наконец, нет свидетельств того, что недавнее изменение настроений на рынке иррационально. Иррациональной в этом году, напротив, выглядела осторожность, проявленная инвесторами ранее.

— Автор Jon Sindreu, jon.sindreu@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 (495) 645-37-00; dowjonesteam @ 1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ