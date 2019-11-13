МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) запустила торги поставочным фьючерсом на российское экспортное дизельное топливо стандарта евро-5 с поставкой на условиях FOB (погрузка на борт заказчика) в порту Приморск с 11 ноября, говорится в сообщении биржи.

За первые два торговых дня было заключено 105 контрактов с поставкой топлива в декабре 2019 общим объемом 10,5 тысяч тонн.

Объем фьючерсного контракта составляет 100 тонн, котировки устанавливаются в долларах США за 1 тонну. Поставка дизельного топлива осуществляется для участников, имеющих поставочную партию 30 тысяч тонн, что соответствует стандартной танкерной партии, отгружаемой в Приморске. Торги фьючерсными контрактами проводятся на экспортный дизель с поставкой в декабре 2019 года и январе 2020 года. К торгам фьючерсом на дизельное топливо имеют допуск юридические и физические лица, как резиденты, так и нерезиденты. К поставке будут допущены юридические лица-резиденты и нерезиденты.

Как поясняет биржа, целью проекта является установление прямой рыночной котировки на этот экспортный товар, доля которого составляет около 30% от общего объема потребления данного нефтепродукта в Европе. Работа над проектом осуществляется биржей совместно с ПАО "Транснефть" и крупнейшими российскими и международными нефтяными компаниями.

Новый механизм дает возможности российским экспортерам управлять экспортными товарными потоками и фиксировать цены своих будущих поставок, является прозрачным рыночным механизмом ценообразования, а также новым каналом доступа к рынку российского дизельного топлива для иностранных участников, отмечается в сообщении.