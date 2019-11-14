МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг закрылись преимущественно в плюсе после заявлений китайской стороны по торговому соглашению с США, свидетельствуют данные торгов.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,16% — до 2909,87 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,61%, до 1624,13 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index опустился на 0,93% — до 26323,69 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,76%, до 23141,55 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,79% — до 2139,23 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 — на 0,55%, до 6735,1 пункта.

На настроения инвесторов повлияло заявление китайских властей о том, что страна готова создавать все необходимые условия для достижения первой части торговой сделки с США. По словам представителя министерства коммерции Китая Гао Фэна, взаимная отмена повышенных тарифов должна стать важным пунктом договоренностей сторон.

Индексы Китая и Японии попали под давление слабой статистики из этих стран. Так, рост ВВП Японии в третьем квартале, по предварительной оценке, замедлился до 0,1% в квартальном выражении с 0,4% во втором квартале. Ожидался рост на 0,2%. В годовом исчислении ВВП страны в июле-сентябре увеличился на 0,2% при прогнозе роста в 0,8%.

Промышленность Китая в октябре замедлила рост до 4,7% в годовом выражении с 5,8% в сентябре. При этом аналитики прогнозировали замедление роста только до 5,4%. Объем розничных продаж в стране за отчетный месяц вырос на 7,2% после сентябрьских 7,8% при прогнозе роста в 7,9%.

На гонконгский индекс дополнительное давление оказывают продолжающиеся протесты в городе. Протестующие парализовали некоторые районы Гонконга, что привело к закрытию школ и блокированию автомагистралей.