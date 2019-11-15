МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу закрылись преимущественно ростом, инвесторы с оптимизмом встретили новые заявления по торговле, свидетельствуют данные торгов.

Так, гонконгский индекс Hang Seng Index по итогам торгов вырос на 0,01% — до 26326,66 пункта, японский Nikkei 225 поднялся на 0,7%, до 23303,32 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 1,07% — до 2162,18 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 — на 0,87%, до 6793,7 пункта. Вместе с тем индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,64% — до 2891,34 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite потерял 1,13%, до 1605,7 пункта.

Трейдеры торгуют с оптимизмом после комментариев советника американского президента по экономике Ларри Кудлоу. В четверг Кудлоу заявил, что США и Китай приближаются к заключению торгового соглашения, написало агентство Рейтер. Также он отметил, что переговоры идут конструктивно.

"Возможно, мы наконец приближаемся к долгожданным указаниям президента Трампа на то, что длительный период неблагоприятных рыночных отношений, к счастью, подходит к концу", — приводит агентство Франс Пресс мнение старшего рыночного аналитика AxiTrader Стивена Иннеса (Stephen Innes). В то же время аналитик выразил некую обеспокоенность тем, как будут развиваться отношения между странами дальше, после заключения первой фазы соглашения.

Рост индексов на азиатских биржах по-прежнему тормозит нестабильная ситуация в Гонконге. Последние четыре дня город был охвачен жестокими протестами. Протестующие парализовали некоторые районы Гонконга, что привело к закрытию школ и блокированию автомагистралей.