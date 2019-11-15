МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс российской валюты днем продолжает попытки коррекции вверх против доллара и евро второй день подряд.

Перешедшие к снижению цены на нефть понизили темпы укрепления рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.45 мск снижался на 11 копеек, до 63,87 рубля, курс евро — на 3 копейки, до 70,46 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в пятницу доллар снижался до 63,79 рубля, евро — до 70,31 рубля.

РУБЛЬ – РОСТ ПО ИНЕРЦИИ

Рубль днем растет к доллару и евро второй день подряд, корректируя снижение предыдущих четырех дней. При этом утренний рост рынка нефти обеспечил более уверенное повышение рубля, которое днем было частично растеряно.

Баррель марки Brent днем снижается на 0,5% — 61,98 доллара за баррель. Давление на нефтяные котировки оказали оценки Международного энергетического агентства (МЭА) о том, что рост предложения нефти от стран вне ОПЕК в 2020 году на 2,3 миллиона баррелей в сутки против увеличения на 1,8 миллиона в 2019 году приведет к снижению спроса на нефть ОПЕК до 28,2 миллиона баррелей в сутки.

Ожидания профицита предложения нефти на мировом рынке в первом полугодии 2020 года создадут дискомфортные условия для министерской встречи ОПЕК+ в декабре, считает МЭА. Кроме того, МЭА оценила, что страны ОПЕК в октябре снизили перевыполнение сделки ОПЕК+ до 15% со 142% в сентябре, страны вне ОПЕК перевыполнили сделку всего на 3%. Россия выполнила на 81% против 72% в сентябре, посчитали в МЭА.

В итоге доллар и евро снижаются днем к рублю в пределах 0,15%. Рублевая цена нефти при этом колеблется немного выше уровня 3,95 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Позитив в отношении курса рубля подтверждается возобновившимися покупками рублевого долга, рассуждает Евгений Кошелев из Росбанка.

"Кроме того, поддержку рублю могли оказать продажи валюты перед наступлением сегодня крайнего срока по уплате страховых взносов. На данный момент, мы не видим поводов для возобновления устойчивого тренда на ослабление рубля", — добавил он.

Курс доллара опустился ниже 64 рублей, поддержку национальной валюте РФ оказывает начавшийся налоговый период – сегодня выплачиваются страховые взносы, отметил Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург".

"Тем не менее, мы считаем такое укрепление временным. Учитывая сформировавшиеся ожидания, чувствительность рынков к негативным новостям по торговым вопросам будет большей, чем к позитивным, что создает дополнительные риски для рубля помимо фундаментальных факторов (покупки валюты, погашения внешнего долга)", — добавил он.

Сегодня ожидаются колебания доллара в диапазоне 63,75-64,25 рубля, оценил главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой. Складывающиеся уровни выглядят для рубля равновесными, причин для каких-то существенных отклонений как в одну, так и в другую сторону, в краткосрочной перспективе не видим, отметил он.

"Что касается перспектив на ближайшие несколько месяцев, то закрытие года в диапазоне 64-65 рублей за доллар вполне может открыть дорогу последующему умеренному росту рубля в первом полугодии 2020 года, учитывая традиционно позитивную сезонность текущего счета и всего платежного баланса, сохраняющиеся перспективы на дальнейшее снижение ставки ЦБ, а также планы Минфина начать использовать часть нефтегазовых доходов бюджета на инвестиции во втором полугодии 2020 года", — сказал Полевой.