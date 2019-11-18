МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник утром снижается после сообщений от китайской стороны о торговых переговорах с США, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 8.30 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 2,55 доллара, или на 0,17%, до 1465,95 доллара за тройскую унцию. Цена декабрьского фьючерса на серебро уменьшалась на 0,45%, до 16,872 доллара за унцию.

В минувшие выходные китайская сторона сообщила о проведении телефонных переговоров с США по торговле. Так, главы делегаций США и Китая по торгово-экономическим переговорам обсудили вопросы первой части торгового соглашения. Как отметило министерство коммерции КНР, стороны "в конструктивном ключе" обсудили ключевые озабоченности каждой из сторон.

Золото традиционно считается более надежным активом, спрос на который снижается в случае ослабления глобальных рисков, в том числе торговых.

Инвесторы также ожидают выхода протокола октябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США позднее на этой неделе. Трейдеры надеются получить подсказки по дальнейшей политике ФРС после третьего подряд снижения ставки в октябре. По данным CME Group, большинство экспертов ожидает, что регулятор прервет череду снижений и сохранит ставку на текущей отметке в 1,5-1,75%.

Золото чувствительно к изменению ставки ФРС, так как это влияет на курс доллара, что, в свою очередь, отражается на котировках металла.