МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 19 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
0:00 USD США — Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (сентябрь) -41,1 млрд долл

 

 
1:05 AUD Австралия — Выступление заместителя главы РБА /Резервный Банк Австралии/ Кристофера Кента

 

 

 

 
3:30 AUD Австралия — Протокол заседания РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике

 

 

 

 
14:00 GBP Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (ноябрь) -37 -31
16:30 USD США — Число выданных разрешений на строительство (м/м) (октябрь) -2,4% 0%
16:30 USD США — Число выданных разрешений на строительство (октябрь) 1,391 млн 1,383 млн
16:30 USD США — Объём строительства новых домов (м/м) (октябрь) -9,4%

 

 
16:30 USD США — Объём строительства новых домов (октябрь) 1,256 млн 1,32 млн
16:30 CAD Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) (сентябрь) 0,8% -0,5%
17:00 USD США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)

 

 

 

 
21:00 CAD Канада — Выступление заместителя главы Банка Канады Кэролин Уилкинс

 

 

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB Мечел — операционная и финансовая отчетность по МСФО за 9м/3кв2019

 

 

 

 
16:00 мск (13:00 лнд, 08:00 NY) RUB Русагро — телеконференция менеджмента по результатам МСФО за 3кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB МТС — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2019

 

 

 

 
18:00 мск (15:00 лнд, 10:00 NY) RUB МТС — телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB Селигдар — реестр для ВОСА (13.12.2019, в заочной форме, див-ды 9м2019) 0 (ао), 2,25 (ап) — див-д 2018 0,78 (ао), 2,25(ап) (9м2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 24.12.2019) — див-д 2019