События в сфере макроэкономики и бизнеса 19 ноября
МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 19 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|0:00
|USD
|США — Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (сентябрь)
|-41,1 млрд долл
|
|1:05
|AUD
|Австралия — Выступление заместителя главы РБА /Резервный Банк Австралии/ Кристофера Кента
|
|
|3:30
|AUD
|Австралия — Протокол заседания РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике
|
|
|14:00
|GBP
|Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (ноябрь)
|-37
|-31
|16:30
|USD
|США — Число выданных разрешений на строительство (м/м) (октябрь)
|-2,4%
|0%
|16:30
|USD
|США — Число выданных разрешений на строительство (октябрь)
|1,391 млн
|1,383 млн
|16:30
|USD
|США — Объём строительства новых домов (м/м) (октябрь)
|-9,4%
|
|16:30
|USD
|США — Объём строительства новых домов (октябрь)
|1,256 млн
|1,32 млн
|16:30
|CAD
|Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) (сентябрь)
|0,8%
|-0,5%
|17:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)
|
|
|21:00
|CAD
|Канада — Выступление заместителя главы Банка Канады Кэролин Уилкинс
|
|
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|
|RUB
|Мечел — операционная и финансовая отчетность по МСФО за 9м/3кв2019
|
|
|16:00 мск (13:00 лнд, 08:00 NY)
|RUB
|Русагро — телеконференция менеджмента по результатам МСФО за 3кв2019
|
|
|
|RUB
|МТС — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2019
|
|
|18:00 мск (15:00 лнд, 10:00 NY)
|RUB
|МТС — телеконференция менеджмента
|
|
|
|RUB
|Селигдар — реестр для ВОСА (13.12.2019, в заочной форме, див-ды 9м2019)
|0 (ао), 2,25 (ап) — див-д 2018
|0,78 (ао), 2,25(ап) (9м2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 24.12.2019) — див-д 2019
https://1prime.ru/Financial_market/20191118/830563692.html