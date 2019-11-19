МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Курс доллара во вторник днем слабо растет в преддверии публикации протокола октябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.58 мск курс доллара к иене увеличивается до 108,82 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,66 иены, курс евро к доллару снижается до 1,1069 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1070 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,07%, до 97,86 пункта.

Участники рынка ожидают выхода протокола октябрьского заседания Федрезерва в среду. Трейдеры надеются получить подсказки по дальнейшей политике ФРС после третьего подряд снижения ставки в октябре. По данным CME Group, большинство экспертов ожидает, что регулятор прервет череду снижений и сохранит ставку на текущей отметке в 1,5-1,75%. Следующее заседание регулятора запланировано на 10-11 декабря.

Инвесторы с осторожностью оценивают перспективы торгового соглашения США и Китая. Ранее телеканал CNBC сообщил со ссылкой на правительственный источник, что настроение Китая "пессимистично" и что китайцы обеспокоены нежеланием президента США Дональда Трампа отменить пошлины, которые, по мнению Китая, американская сторона уже согласилась отозвать. При этом в выходные Китай провел телефонные переговоры с США, которые китайская сторона назвала конструктивными.

"Настроения на рынках находятся под влиянием торговых заголовков, но с точки зрения ключевых событий, выпуск протокола ФРС будет играть большую роль для участников рынка", — сказал агентству Рейтер старший валютный стратег-аналитик в Nordea Мортен Лунд (Morten Lund).