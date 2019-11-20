МОСКВА, 20 ноя /ПРАЙМ/. "Ростелеком" выбрал двух победителей тендера на поставку планшетов, которые будут использоваться при проведении переписи населения в 2020 году, говорится в материалах компании.

В частности, по итогам оценки и сопоставления заявок победителями выбраны два поставщика – ООО "Тегрус" (Красногорск, Московская область) и ООО "Центр дистрибьюции" (Химки, Московская область). Закупочная комиссия рекомендовала "Ростелекому" заключить договор с ООО "Тегрус" на сумму 5,746 миллиарда рублей, с ООО "Центр дистрибьюции" — на 5,754 миллиарда рублей.

В целом было подано четыре заявки, все они предусматривали поставку планшетов производства КНР.

"Ростелеком" будет цифровым партнером Росстата в подготовке и проведении Всероссийской переписи населения с 1 по 31 октября 2020 года. В октябре компания объявила тендер на закупку планшетов, а в начале ноября в связи с предписанием ФАС объявила о повторно объявил о сборе заявок, который завершился 14 ноября.

Максимальная стоимость договора составляет 11,52 миллиарда рублей. Компания планирует закупить примерно 360 тысяч планшетов. Поставка – не позднее июля 2020 года. Таким образом, стоимость одного планшета оценивается в 32 тысячи рублей.

Программное обеспечение этих планшетов — отечественная мобильная ОС "Аврора". Этой ОС занимаются дочерние компании "Ростелекома" — "Открытая мобильная платформа" и "Вотрон" (75% долей). Ранее в "Ростелекоме" говорили, что будут выбраны два победителя, что защитит проект от различного рода рисков, поскольку два участника будут взаимозаменяемы.

Перепись впервые в истории станет цифровой. Ее можно будет пройти на портале госуслуг (будет создан спецраздел), поддержкой которого занимается "Ростелеком" и его дочерняя компания "РТ Лабс". Все переписчики будут оснащены планшетами. На планшетах будет установлено мобильное приложение переписчика с электронным переписным листом и встроенным картографическим сервисом. Таким образом, большинство данных переписи 2020 года будет сразу собираться в цифровом виде, что существенно облегчит передачу и дальнейшую обработку информации. "Ростелеком" также обеспечит планшеты сим-картами и подключит тарифный план с мобильной передачей данных.