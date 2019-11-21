МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром коррекционно снижаются после роста на 3% в среду, поддерживает снижение котировок усиление рисков вокруг торговли США и КНР из-за ситуации вокруг Гонконга, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.13 мск цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,32%, до 62,2 доллара за баррель, январских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,25%, до 56,87 доллара за баррель. В среду вечером котировки показывали рост на 2,7-3%.

Днем ранее нефтяные цены поддержала позитивная статистика по запасам в США. Согласно данным минэнерго страны, за неделю по 15 ноября коммерческие запасы нефти в стране увеличились на 1,4 миллиона баррелей, хотя инвесторы ожидали роста на 1,5 миллиона баррелей. Добыча нефти при этом не изменилась, оставшись на отметке в 12,8 миллиона баррелей в день.

Дополнительную поддержку нефтяным ценам в среду оказали и комментарии по ОПЕК+. В среду президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия намерена продолжить сотрудничество в рамках ОПЕК+ для сбалансированности мирового нефтяного рынка.

Поддерживают коррекционное удешевление нефти опасения за торговые отношения США и КНР. Ранее сенат США единогласно принял собственный вариант законопроекта по "Защите прав человека и демократии в Гонконге", в связи с чем Китай выразил протест. Аналитики обеспокоены, что конфликт сторон по поводу Гонконга может стать препятствием для достижения торговых договорённостей. Китай является крупнейшим потребителем нефти в мире, поэтому риски для экономики страны негативно влияют на ожидания по спросу.