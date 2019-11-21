МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Курс доллара к иене в четверг утром опускается на фоне беспокойства инвесторов относительно перспектив по торговой договоренности между США и Китаем из-за ситуации с Гонконгом, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.27 мск курс доллара к иене снижался до 108,53 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,6 иены, курс евро к доллару рос до 1,1077 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1072 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,05%, до 97,88 пункта.

Во вторник сенат США принял резолюцию в поддержку прав человека в Гонконге на фоне нескольких месяцев протестов в городе, в связи с чем власти Китая выразили протест. Эксперты выражают опасения, что конфликт по поводу Гонконга может стать препятствием для стран по достижению торговой сделки.

Иена традиционно считается более надежным активом, спрос на который растет в случае усиления глобальных рисков, в том числе по торговле.

Инвесторы также оценивают данные протокола октябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, опубликованного в среду вечером. Согласно документу, регулятор считает, что текущая ставка на уровне 1,5-1,75% годовых окажет достаточную поддержку американской экономике. Также участники встречи позитивно оценивают перспективы экономического роста, а отрицательные процентные ставки считают неподходящим инструментом монетарной политики в США.