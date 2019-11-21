МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг закрылись снижением на возобновлении опасений за перспективы торгового соглашения между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.

Японский Nikkei 225 понизился на 0,48% — до 23038,58 пункта, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite — на 0,25%, до 2903,64 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,24%, до 1631,24 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 1,57%, до 26466,88 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 упал на 0,74% — до 6672,9 пункта., а южнокорейский KOSPI — на 1,35%, до 2096,6 пункта.

Опасения инвесторов за перспективы торгового соглашения не ослабевают после того, как во вторник сенат США единогласно принял собственный вариант законопроекта по "Защите прав человека и демократии в Гонконге", в связи с чем Китай выразил протест. Тогда же сенат проголосовал за законопроект, который запрещает поставки некоторых видов полицейской амуниции в Гонконг.

На этом фоне рынки опасаются, что подписание первой фазы торгового соглашения между двумя крупнейшими экономиками мира может быть отложено на следующий год. Китайская сторона также обеспокоена нежеланием президента США Дональда Трампа отменить пошлины, которые, по мнению Китая, американская сторона уже согласилась отозвать.

"Негативные новости перевесили позитивные. Падение на этой неделе можно рассматривать как паузу после недавнего рискового настроения трейдеров", — прокомментировал агентству Франс Пресс брокер Okasan Securities Синити Ямамото.