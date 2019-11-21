МОСКВА, 21 ноя /ПРАЙМ/. Альфа-банк разместил дополнительный выпуск субординированных еврооблигаций с погашением в апреле 2030 года в объеме 450 миллионов долларов при общем спросе инвесторов более 700 миллионов, рассказал журналистам главный финансовый директор банка Алексей Чухлов.

Цена размещения составила 101% от номинала, что соответствует доходности к дате колл-опциона 5,73% годовых. Первоначальный ориентир цены размещения составлял около 100,5% от номинала, что соответствует доходности 5,84% годовых. Финальный ориентир цены был установлен в диапазоне 100,75-101% от номинала. Организаторами выступили сам Альфа-банк и J.P. Morgan.

"Изначально банк хотел разместить бумаги на 350 миллионов долларов, но принял решение увеличить объем размещения, чтобы удовлетворить спрос российских и американских инвесторов. В итоге американские инвесторы выкупили чуть больше 25% выпуска, около 60% пришлось на российских инвесторов", — сообщил Чухлов.

"Самый большой спрос мы получили в конце дня, он пришел от больших американских институциональных инвесторов. Для нас это очень хороший сигнал интереса к российской экономике со стороны вернувшихся американских инвесторов. Они хотели купить больше чем 25% выпуска, но банк был вынужден сократить аллокацию для американских клиентов, потому что приоритет был, конечно, удовлетворить локальный спрос, который поддерживал банк все эти годы", — отметил он.

По его словам, Альфа-банк заранее уведомил Центробанк, что будет выпускать такой инструмент, и теперь подаст документы в ЦБ, чтобы признать его частью капитала второго уровня. "Я думаю, в течение месяца, до конца отчетного года это будет уже учтено, и отчетность банка на конец года будет учитывать этот новый выпуск", — добавил он. "В ближайшее время больше аналогичных размещений банк не планирует. Мы отчасти взяли капитал с запасом на амбициозный рост в следующем году", — заключил Чухлов.

Ранее, в октябре Альфа-банк разместил субординированные еврооблигации в объеме 400 миллионов долларов со ставкой купона в размере 5,95% годовых и колл-опционом через пять с половиной лет для пополнения капитала второго уровня, и параметры допвыпуска будут соответствовать основным условиям этого первоначального выпуска, указали в банке.