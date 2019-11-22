События в сфере макроэкономики и бизнеса 23-25 ноября
МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые в выходные и понедельник, 23-25 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|23 ноя
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|JPY
|Япония — День благодарности труду — выходной на Токийской фондовой бирже
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|USD
|США — Доклад Министерства финансов США
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|25 ноя
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|12:00
|EUR
|Германия — Индекс деловых ожиданий (ноябрь)
|91,5
|92,5
|12:00
|EUR
|Германия — Оценка текущей ситуации (ноябрь)
|97,8
|98
|12:00
|EUR
|Германия — Индекс делового климата IFO (ноябрь)
|94,6
|95
|16:30
|CAD
|Канада — Объём оптовых продаж (м/м) (сентябрь)
|-1,2%
|0,3%
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|24 ноя
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|RUB
|Татнефть — реестр для ВОСА (19.12.2019, в заочной форме, див-ды 9м2019)
|30,27 (1П2018) + 22,26 (9м2018) + 32,38 (фин) (ао, ап) — див-д 2018
|40,11 (1П2019) + 24,36 (9м2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 30.12.2019) (ао, ап) — див-д 2019
|25 ноя
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|RUB
|Фосагро — финансовая отчетность по МСФО за 9м/3кв2019
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|RUB
|НЛМК — реестр для ВОСА (20.12.2019, в заочной форме, див-ды 9м2019)
|5,73 (1кв2018) + 5,24 (1П2018) + 6,04 (9м2018) + 5,8 (фин) — див-д 2018
|7,34 (1кв2019) + 3,68 (1П2019) + 3,22 (9м2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 09.01.2020) — див-д 2019
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|RUB
|Ростелеком — реестр для ВОСА (18.12.2019, в заочной форме, увеличение УК путем допэмиссии)
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|RUB
|МТС — День инвестора и аналитика (новая стратегия развития бизнеса на 2020-2022) /Москва/
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|25-29.11
|RUB
|Мечел — операционная и финансовая отчетность по МСФО за 9м/3кв2019
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https://1prime.ru/Financial_market/20191122/830591255.html