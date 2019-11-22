 

МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые в выходные и понедельник, 23-25 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
23 ноя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 JPY Япония — День благодарности труду — выходной на Токийской фондовой бирже

 

 

 

 

 

 

 USD США — Доклад Министерства финансов США

 

 

 

 
25 ноя

 

 

 

 

 

 

 

 
12:00 EUR Германия — Индекс деловых ожиданий (ноябрь) 91,5 92,5
12:00 EUR Германия — Оценка текущей ситуации (ноябрь) 97,8 98
12:00 EUR Германия — Индекс делового климата IFO (ноябрь) 94,6 95
16:30 CAD Канада — Объём оптовых продаж (м/м) (сентябрь) -1,2% 0,3%

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
24 ноя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RUB Татнефть — реестр для ВОСА (19.12.2019, в заочной форме, див-ды 9м2019) 30,27 (1П2018) + 22,26 (9м2018) + 32,38 (фин) (ао, ап) — див-д 2018 40,11 (1П2019) + 24,36 (9м2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 30.12.2019) (ао, ап) — див-д 2019
25 ноя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RUB Фосагро — финансовая отчетность по МСФО за 9м/3кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB НЛМК — реестр для ВОСА (20.12.2019, в заочной форме, див-ды 9м2019) 5,73 (1кв2018) + 5,24 (1П2018) + 6,04 (9м2018) + 5,8 (фин) — див-д 2018 7,34 (1кв2019) + 3,68 (1П2019) + 3,22 (9м2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 09.01.2020) — див-д 2019

 

 

 RUB Ростелеком — реестр для ВОСА (18.12.2019, в заочной форме, увеличение УК путем допэмиссии)

 

 

 

 

 

 

 RUB МТС — День инвестора и аналитика (новая стратегия развития бизнеса на 2020-2022) /Москва/

 

 

 

 
25-29.11 RUB Мечел — операционная и финансовая отчетность по МСФО за 9м/3кв2019

 

 

 

 

 

 