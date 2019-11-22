ЛОНДОН, 22 ноя — ПРАЙМ. Белоруссия может в первом квартале 2020 года выйти на рынок внешних заимствований с выпуском еврооблигаций в объеме не менее 1 миллиарда долларов, сообщил журналистам премьер-министр страны Сергей Румас.

Ранее в ноябре министр финансов Белоруссии Максим Ермолович сообщал, что республика планирует в 2020 году разместить еврооблигации и рассчитывает привлечь на внешних рынках 1,35 миллиарда долларов.

По словам Румаса, до конца этого года страна вряд ли выйдет на долговой рынок, так как "потребности в новых заимствований нет", однако в следующем году Белоруссия будет готова разместить новый выпуск евробондов.

"Да, в наших планах есть размещение бондов, и мы будем размещать их в Лондоне на этой же площадке, где мы размещали наши предыдущие заимствования. Сегодня идет плановая работа, мы работаем с банками, выбираем организаторов", — сказал Румас, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.

"Скорее всего, это будет в первом квартале. Мы считаем это время наиболее удачным для выхода на рынок заимствований. Сегодня трудно говорить о точном объеме (размещения — ред.), но сумма будет больше миллиарда долларов", — уточнил премьер-министр.