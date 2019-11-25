МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) с небольшим преимуществом увеличивших свою стоимость, свидетельствуют данные торговой площадки.

Так, по итогам торгов понедельника стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" увеличилась на 0,43%, до 7,06 доллара, "Новатэка" — уменьшилась на 0,2%, до 204 долларов, "Лукойла" — снизилась на 0,94%, до 94,8 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 0,82%, до 7,9 доллара, "Газпром нефти" — на 0,46%, до 33,05 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" уменьшилась на 0,48%, до 26,98 доллара. Бумаги "Северстали" выросли в цене на 2,28%, до 14,35 доллара, НЛМК — на 2,27%, до 20,28 доллара.

Расписки ВТБ подорожали на 0,28%, до 1,43 доллара, Сбербанка — подешевели на 0,5%, до 14,86 доллара. Стоимость бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", уменьшилась на 0,43%, до 18,72 доллара.

GDR АФК "Система" подорожали на 0,89%, до 5 долларов. Цена бумаг "Магнита" увеличилась на 0,65%, до 11,65 доллара, "Ленты" — не изменилась в цене, оставшись на уровне 3,23 доллара.