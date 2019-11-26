МОСКВА, 26 ноября — Dow Jones. Торги на мировых фондовых рынках проходят вяло на фоне неоднозначных сигналов ФРС США и переговорных групп Китая и США.

Фьючерсы на S&P 500 практически неизменны, тогда как накануне все три ключевых американских индекса по итогам торгов достигли рекордно высоких отметок. Панъевропейский Stoxx Europe 600 сегодня снижается на 0,1%.

Глава ФРС Джером Пауэлл в понедельник вечером не сказал ничего, что могло бы стать стимулом для рынков. Он заявил, что центробанк в этом году снизил ставки отчасти потому, что счел экономическую ситуацию более шаткой, чем ожидалось. Пауэлл также подтвердил, что ФРС не будет менять денежно-кредитную политику, пока не произойдет существенного изменения экономических условий. По его словам, нынешние ставки находятся на уровне, которого достаточно для поддержки рынка труда и инфляции.

Кроме того, не поступило никаких новостей о прогрессе на торговых переговорах. Правда, Министерство торговли Китая сообщило, что представители двух стран в ходе телефонного разговора пришли к согласию насчет решения проблем. Министерство пояснило, что стороны обсудили вопросы, связанные с основными источниками опасений, но иной информации не предоставило. Shanghai Composite завершил торги почти без изменений, а гонконгский Hang Seng понизился на 0,3%.

"Рынок просто сейчас ждет новостей о торговом соглашении США с Китаем", – отмечает Сима Шах, главный стратег Principal Global Investors.

По ее словам, в предстоящем праздничном сезоне объемы ликвидности станут сокращаться, из-за чего колебания на рынках станут ощутимее. "Будет сильная волатильность, торги будут проходить под влиянием новостей о торговом соглашении", – пояснила стратег.

Перед началом торгов в США акции Hewlett Packard Enterprise упали на 4%. Компания после закрытия торгов в понедельник сообщила, что ее выручка в 4-м квартале опустилась сильнее, чем ожидалось. Снижаются и акции компании из сферы кибербезопасности Palo Alto Networks: они потеряли 7,7%. Ее прогноз на текущий квартал разочаровал инвесторов.

В Европе акции Compass Group, работающей в сфере питания, вошли в число аутсайдеров: они упали в Лондоне на 5,2%. Компания отчиталась за 2019 фингод о снижении прибыли.

Позднее сегодня поступит ряд данных по США, в том числе индекс цен на жилье S&P CoreLogic Case-Shiller. По этому индексу можно будет судить об изменении цен на жилье в 20 городах США. Также выйдут данные по продажам новых домов, которые, как ожидается, продолжили расти, и индекс потребительского доверия, который, по прогнозам, должен был вырасти.

— Автор Paul J. Davies, paul.davies@wsj.com перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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