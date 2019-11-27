МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Рост курса доллара по отношению к мировым валютам немного ускорился перед публикацией второй оценки ВВП США в третьем квартале, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.31 мск курс евро к доллару опускался до 1,1007 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1018 доллара, курс доллара к иене повышался до 109,19 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 109,03 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,12%, до 98,37 пункта.

Трейдеры в среду ждут вторую оценку ВВП США за третий квартал 2019 года. Аналитики не прогнозируют изменений по сравнению с первой оценкой — рост на 1,9%. Во втором квартале рост составлял 2%.

Аналитики Commerzbank, мнение которых приводит агентство Рейтер, полагают, что статистика из США может поддержать курс доллара, "так что курс евро к доллару может снова опуститься ниже отметки в 1,1 доллара за евро сегодня".