События в сфере макроэкономики и бизнеса 28 ноября
МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 28 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
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|USD
|США — День благодарения — выходной на биржах /NYSE, Нью-Йоркская фондовая биржа/
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|2:50
|JPY
|Япония — Объём розничных продаж (г/г) (октябрь)
|9,1%
|-3,8%
|3:30
|AUD
|Австралия — Частные новые капиталовложения (кв/кв) (3кв2019)
|-0,5%
|-0,1%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) (ноябрь)
|0,4%
|0,2%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м) (ноябрь)
|0,2%
|0,1%
|11:00
|EUR
|Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г)
|0,1%
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|11:00
|EUR
|Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (ноябрь)
|0,2%
|0,5%
|13:45
|EUR
|Италия — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (BTP)
|1,1%
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|16:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (ноябрь)
|0,1%
|-0,6%
|16:30
|CAD
|Канада — Баланс счета текущих операций (3кв2019)
|-6,4 млрд канад. долл
|-9 млрд канад. долл
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00 мск
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 22.11)
|540,1 млрд долл (на 15.11)
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|RUB
|Русгидро — финансовая отчетность по МСФО за 9м/3кв2019 и телеконференция менеджмента
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|RUB
|Аэрофлот — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2019
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|RUB
|Газпром — СД (обсуждение новой дивидендной политики)
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|RUB
|Татнефть — СД (прогнозные показатели бизнес-направления "Разведка и Добыча" и бюджет на 2020)
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|RUB
|ТрансКонтейнер — СД (корректировки инвестпрограммы на 2019 и бюджет на 2020)
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https://1prime.ru/Financial_market/20191127/830610867.html