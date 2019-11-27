МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 28 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
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Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз

 

 

 USD США — День благодарения — выходной на биржах /NYSE, Нью-Йоркская фондовая биржа/

 

 

 

 
2:50 JPY Япония — Объём розничных продаж (г/г) (октябрь) 9,1% -3,8%
3:30 AUD Австралия — Частные новые капиталовложения (кв/кв) (3кв2019) -0,5% -0,1%
10:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) (ноябрь) 0,4% 0,2%
10:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м) (ноябрь) 0,2% 0,1%
11:00 EUR Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) 0,1%

 

 
11:00 EUR Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (ноябрь) 0,2% 0,5%
13:45 EUR Италия — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (BTP) 1,1%

 

 
16:00 EUR Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (ноябрь) 0,1% -0,6%
16:30 CAD Канада — Баланс счета текущих операций (3кв2019) -6,4 млрд канад. долл -9 млрд канад. долл

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 мск RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 22.11) 540,1 млрд долл (на 15.11)

 

 

 

 

 RUB Русгидро — финансовая отчетность по МСФО за 9м/3кв2019 и телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB Аэрофлот — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB Газпром — СД (обсуждение новой дивидендной политики)

 

 

 

 

 

 

 RUB Татнефть — СД (прогнозные показатели бизнес-направления "Разведка и Добыча" и бюджет на 2020)

 

 

 

 

 

 

 RUB ТрансКонтейнер — СД (корректировки инвестпрограммы на 2019 и бюджет на 2020)

 

 

 

 