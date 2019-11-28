МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг демонстрируют преимущественно негативную динамику на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 11.40 мск глобальные депозитарные расписки "Роснефти" поднимались в цене на 0,16%, до 6,87 доллара, "Лукойла" — снижались на 0,3%, до 94,38 доллара, "Новатэка" — на 0,76%, до 196,5 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 0,62%, до 7,83 доллара, "Газпром нефти" — на 0,15%, до 32,7 доллара.

Цена бумаг ВТБ опускалась на 0,04%, до 1,41 доллара, Сбербанка — на 0,09%, до 14,69 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дешевели на 0,05%, до 18,71 доллара.

Расписки "Норникеля" росли в стоимости на 0,01%, до 26,62 доллара, "Северстали" — снижались на 0,07%, до 14,07 доллара, НЛМК — дешевели на 0,13%, до 19,82 доллара.

Стоимость GDR "Магнита" росла на 0,24%, до 11,42 доллара, "Ленты" — на 2,57%, до 3,19 доллара. Расписки АФК "Система" дешевели на 1,76%, до 4,71 доллара.