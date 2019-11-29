МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу закрылись снижением индексов из-за усиления неопределенности в перспективах отношений США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,66%, до 2870,73 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,3%, до 1593,1 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 2%, до 26346,49 пункта. Японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,49%, до 23293,91 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,45%, до 2087,96 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 — на 0,26%, до 6846 пункта.

Президент США Дональд Трамп в ночь на четверг подписал закон "О защите прав человека и демократии в Гонконге". МИД КНР в ответ предупредил США о серьезных контрмерах, а также допустил, что данный закон может отразиться на торговых переговорах.

"Неопределенность в развитии ситуации вокруг Гонконга оказала давление на рынок. Инвесторы обеспокоены ухудшением отношений между США и Китаем", — приводит агентство Франс Пресс мнение аналитиков Okasan Online Securities.

Кроме того, трейдеры с пессимизмом восприняли статданные о том, что объем промышленного производства в Южной Корее в октябре снизился на 2,5% в годовом выражении, хотя аналитики ожидали снижения лишь на 1,8%. Показатель в Японии в отчетном месяце упал на 4,2% в месячном исчислении после роста на 1,7% месяцем ранее. Аналитики ждали снижения всего на 2,1%.