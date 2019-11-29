МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в последний рабочий день осени в основном снижением своей стоимости, свидетельствуют данные торговой площадки.

Так, по итогам торгов вторника стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" уменьшилась на 1,17%, до 6,78 доллара, "Новатэка" — не изменилась, оставшись на уровне в 198 долларов, "Лукойла" — уменьшилась на 0,04%, до 95,36 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 0,56%, до 7,94 доллара, "Газпром нефти" — подешевели на 0,46%, до 33,1 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" уменьшилась на 1,65%, до 26,25 доллара. Бумаги "Северстали" сократились в цене на 0,35%, до 14,05 доллара, НЛМК — на 1%, до 20,14 доллара.

Расписки ВТБ подешевели на 0,36%, до 1,38 доллара, Сбербанка — на 0,44%, до 14,63 доллара. Стоимость бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", уменьшилась на 0,97%, до 18,4 доллара.

GDR АФК "Система" подешевели на 0,68%, до 4,79 доллара. Цена бумаг "Магнита" не изменилась в цене, оставшись на уровне предыдущего закрытия в 11,41 доллара, "Ленты" — уменьшилась на 0,16%, до 3,11 доллара.