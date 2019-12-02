МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно в "красной зоне", свидетельствуют данные торговой площадки.

Так, по итогам торгов вторника стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" уменьшилась на 1%, до 6,71 доллара, "Новатэка" — сократилась на 0,71%, до 196,6 доллара, "Лукойла" — выросла на 0,42%, до 95,76 доллара. Бумаги "Газпрома" подешевели на 1,69%, до 7,81 доллара, "Газпром нефти" — на 0,91%, до 32,8 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" поднялась на 1,14%, до 26,55 доллара. Бумаги "Северстали" подешевели на 3,06%, до 13,62 доллара, НЛМК — подорожали на 0,5%, до 20,24 доллара.

Расписки ВТБ потеряли 0,8% стоимости, которая теперь составляет 1,37 доллара, Сбербанка — подешевели на 0,65%, до 14,54 доллара. Стоимость бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", уменьшилась на 1,3%, до 18,16 доллара.

GDR АФК "Система" выросли в стоимости на 1,5%, до 4,74 доллара. Цена бумаг "Магнита" опустилась на 1,62%, до 11,23 доллара, "Ленты" — увеличилась на 1,77%, до 3,17 доллара.