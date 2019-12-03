МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ, Надежда Афанасьева. Рождественское ралли на американском фондовом рынке в этом году состоится, но рост индексов, скорее всего, будет незначительным, считают опрошенные агентством "Прайм" аналитики.

"Ралли Санта-Клауса", или "рождественское ралли" — так в США называют концепцию, согласно которой за несколько недель до 25 декабря биржевые котировки растут активнее, чем в течение года. Происходит это примерно в 80% случаев. Как и всегда, участников рынка уже сейчас начинает волновать вопрос, стоит ли ждать чуда на Рождество в этом году.

НАСТРОЙ ПО ПЕРЕГОВОРАМ – ОСТОРОЖНО ОПТИМИСТИЧНЫЙ

Предновогоднее ралли зависит от новостной повестки, рассказывает старший аналитик компании Federation Consulting Владимир Ананьев. Сейчас инвесторы ждут разрешения американо-китайской торговой истории. На поддержку протестующих в Гонконге КНР ответила только точечными мерами против американских чиновников и организаций, это уже сам по себе позитивный момент: обе стороны не хотят смешивать политику с торговыми переговорами, считает эксперт. По его мнению, много чего еще может произойти, но настрой по переговорам — осторожно оптимистичный.

Ключевой момент — введут ли США обещанные тарифы 15 декабря, убежден Ананьев. Вполне вероятно, что в случае заметного прогресса на переговорах, Дональд Трамп отложит их вступление в силу, что стало бы главным подарком на Новый год. Но это еще должно произойти. У Трампа, по мнению эксперта, все быстро решается и отменяется.

Аналитик ИК "Фридом Финанс" Ален Сабитов добавляет, что если введение тарифов будет отложено или отменено и будет наблюдаться прогресс в торговых отношениях Китая и США, то индекс S&P500 сможет продолжить путь к новым высотам.

Среди возможных факторов роста эксперты называют политику ФРС. По их мнению, регулятор не будет дальше снижать ставку.

"Текущей программы скупки вполне достаточно, рынок и так растет, как на дрожжах", — считает Ананьев.

Сабитов добавляет, что, если Федрезерв сохранит "голубиный" настрой и вновь продемонстрирует готовность к смягчению денежно-кредитных условий при ухудшении экономики, рынок позитивно отреагирует на заседание регулятора.

Среди макроэкономических показателей стоит обратить внимание на отчет по рынку труда США за ноябрь и динамику розничных продажи в декабре, считает Сабитов. Если показатели подтвердят уверенное самочувствие потребителей, то шансы на продолжение экономического роста увеличатся, что позитивно отразится на рыночных настроениях.

ВЫШЕ И ВЫШЕ

Аналитики считают, что, говоря о предновогоднем ралли, необходимо учитывать фактор перекупленности американского рынка. Однако надо отметить, что почти 48% компаний, входящих в индекс S&P500, на текущий момент торгуются ниже своих среднеисторических значений по рыночным мультипликаторам. В частности, это компании циклических секторов (энергетика, материалы, потребительские товары выборочного спроса, финансы, промышленность) и сектора здравоохранения, считает аналитик ИК "Велес Капитал" Айнур Дуйсембаева.

Учитывая данный факт, эксперт полагает, что до конца года рынок не покажет значительного роста в целом ввиду ожидаемой ребалансировки портфелей инвесторов в пользу циклических, относительно дешевых, секторов при снижении доли защитных (потребительские товары повседневного спроса, коммунальные услуги), которые на текущий момент торгуются со значительной премией. При этом отдельные сегменты рынка и отдельные эмитенты, по мнению Дуйсембаевой, смогут показать положительную динамику.

НЕСМОТРЯ НА ВСЕ "ЕСЛИ"

Тем не менее, Ананьев и Сабитов считают, что индексы еще могут попытаться обновить исторические максимумы.

У перспектив их роста достаточно много "если", отмечает Сабитов. Риски нереализации позитивных сценариев сейчас привели к коррекции на фондовых площадках. Коррекция по индексу S&P500 может продлиться и до 3070, и до 3025 пунктов.

Однако, после того как индекс избавится от перекупленности, может начаться более устойчивый рост к прежним вершинам в 3150 пунктов, что может и стать предновогодним ралли.