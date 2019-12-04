МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Минфин России на аукционе в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ-ИН) 52002 с погашением в феврале 2028 года на 29,956 миллиарда рублей при спросе в 69,416 миллиарда рублей, говорится в сообщении министерства.

Цена отсечения составила 96,115% от номинала, средневзвешенная цена — 96,2306% от номинала. Доходность по цене отсечения — 3,06% годовых. Выручка от размещения — 29,057 миллиарда рублей.

Позже Минфин предложит ОФЗ 26228 с погашением в апреле 2030 года в объеме остатков, доступных для размещения.

В целом в четвертом квартале Минфин планирует предложить на аукционах ОФЗ на 420 миллиардов рублей по номинальной стоимости. Ориентировочный объем размещения ОФЗ со сроком погашения до пяти лет включительно составляет 100 миллиардов рублей, от пяти до десяти лет включительно — 160 миллиардов рублей, от десяти лет — также 160 миллиардов рублей.