МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Курс доллара в четверг утром демонстрирует слабую динамику к иене и евро на фоне неоднозначных новостей о ходе торговых переговоров США и КНР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.02 мск курс доллара к иене снижался до 108,8 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,85 иены. Курс евро к доллару рос до 1,1083 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1076 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,11%, до 97,54 пункта.

Поддержку курсу доллара оказывают сообщения СМИ о том, что США и КНР приближаются к согласованию взаимных пошлин, которые могут быть отменены в рамках первой части торгового договора. С другой стороны, негативно влиять на настроения продолжают недавние заявления американского президента Дональда Трампа о том, что соглашение может быть подписано не раньше президентских выборов 2020 года.

"Я думал, что рынки перестали прыгать на торговых заголовках, но, очевидно, это не так. Новый день — и вот все снова перевернулось", — прокомментировал агентству Рейтер глава отдела валютной стратегии National Australia Bank Рэй Аттрилл (Ray Attrill).