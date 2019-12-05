МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов четверга повышается к доллару и евро в отсутствие сильных сигналов и в ожидании решений ОПЕК+.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.06 мск снижался на 9 копеек — до 63,86 рубля, курс евро — на 7 копеек, до 70,77 рубля, следует из данных Московской биржи.

Стоимость нефти утром незначительно понижается — на 0,2%, до 62,89 доллара за баррель марки Brent.

Встречи ОПЕК и ОПЕК+, на которых будут обсуждаться дальнейшие перспективы сделки по сокращению добычи нефти, пройдут в Вене 5-6 декабря.