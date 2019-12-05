МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Биржевой оператор Euronext намерен приобрести 66% акционерного капитала энергетической биржи Nord Pool, сообщается в релизе Euronext.

В рамках сделки Nord Pool оценивается в 850 миллионов норвежских крон (около 84 миллиона евро), говорится в сообщении Euronext. Сделка подлежит одобрению со стороны регулирующих органов, ее закрытие ожидается в первом квартале 2020 года.

Euronext вступит в партнерство с операторами газотранспортной системы стран Северной Европы и Балтии, которые в настоящее время владеют Nord Pool и которые сохранят 34% акций.

Nord Pool является вторым по величине энергетическим рынком в Европе, предлагая торговые, клиринговые, расчетные и сопутствующие услуги в 14 европейских странах, особенно в Северном и Балтийском регионах. Euronext является ведущей панъевропейской биржей, охватывающей Бельгию, Францию, Ирландию, Нидерланды, Норвегию, Португалию и Великобританию.