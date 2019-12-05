МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Акционеры "Т Плюс" одобрили дивиденды за девять месяцев 2019 года в размере около 13,49 копейки на обыкновенную акцию, следует из материалов компании.

"Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям общества по итогам 9 месяцев 2019 года в размере 0,1349441266080478 рубля на одну обыкновенную акцию общества в денежной форме", — говорится в сообщении. Реестр на получение дивидендов закроется 11 декабря 2019 года.

По итогам 2018 года "Т Плюс" выплатила дивиденды в размере около 14,62 копейки на обыкновенную акцию с учетом промежуточных. При этом по результатам первого полугодия 2018 года на обыкновенные акции были начислены дивиденды в размере 8,997 копейки на ценную бумагу. По результатам 2017 года "Т Плюс" выплатила дивиденды в размере 6,56 копейки на акцию, всего 2,9 миллиарда рублей.