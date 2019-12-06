МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в пятницу после того, как новые комментарии президента США Дональда Трампа по торговле способствовали снижению спроса на более надежные активы, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.32 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 2,85 доллара, или на 0,19%, до 1480,25 доллара за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро опускалась на 0,28% — до 17,012 доллара за унцию.

Спрос на более надежное золото оказался под давлением после новых комментариев Трампа по торговым отношениям с Китаем. По его словам, переговоры с Китаем по вопросу краткосрочной сделки "продвигаются вперед".

Как пишет агентство Рейтер, на вопрос о том, будет ли Вашингтон повышать пошлины на товары из Китая менее чем через две недели, президент сказал: "Посмотрим, но сейчас мы продвигаемся вперед. Мы не обсуждаем это, но у нас очень масштабные дискуссии. Что-то может случиться 15 декабря, но мы пока не обсуждаем это. У нас очень хорошие переговоры с Китаем".

Еще одним фактором, который может повлиять на котировки золота в пятницу, станет американская статистика по безработице за ноябрь. Аналитики ожидают сохранения уровня безработицы в 3,6% и роста числа рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики на 186 тысяч после увеличения на 128 тысяч месяцем ранее.