МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Стоимость золота слабо растет в понедельник утром после падения в конце прошлой недели более чем на 1%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.46 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,15 доллара, или на 0,01%, до 1465,25 доллара за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро росла на 0,28% — до 16,642 доллара за унцию.

В понедельник на рынке золота отмечается коррекция после того, как по итогам пятницы падение стоимости драгметалла достигло 1,2%. Это произошло из-за улучшения рисковые настроений после статистики по рынку труда из США, которая оказалась лучше прогнозов аналитиков.

В то же время трейдеров интересует, состоится ли 15 декабря запланированное повышение пошлин США на товары из Китая. Кроме того, рынки ждут последнего в текущем году заседания ФРС США, которое состоится в середине текущей недели. По данным CME Group, аналитики почти единодушно ожидают, что ключевая ставка по итогам заседания останется на текущем уровне в 1,5-1,75% после трех снижений подряд.

"Рынки ждут что произойдет — они оценивают перспективы решений ФРС США на ближайшем заседании, а также возможного соглашения между США и Китаем, принятого в последнюю минуту", — цитирует агентство Рейтер старшего валютного стратега DailyFx Илью Спивака (Ilya Spivak).