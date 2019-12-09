МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись преимущественно ростом индексов в понедельник на фоне подъема на американских рынках в конце прошлой недели, свидетельствуют данные торгов.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,08% — до 2914,48 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,01%, до 1640,51 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index опустился на 0,01% — до 26494,73 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,33% — до 2088,65 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,33%, до 23430,7 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,34%, до 6730 пунктов.

Трейдеры в Азии обратили внимание на то, что биржи США закрылись в пятницу ростом в среднем на 1% на внутренней статистике, согласно которой уровень безработицы в стране в ноябре неожиданно снизился до 3,5% с 3,6% в октябре, что является минимумом за последние полвека. Число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 266 тысяч при прогнозе роста на 186 тысяч.

"Данные могут поддержать идею скорого восстановления американской и мировой экономики", — сказал агентству Франс Пресс рыночный стратег Axi Trader Стивен Иннес (Stephen Innes).

Определенное влияние на настроения инвесторов оказала статистика из Китая, согласно которой объем экспорта страны в ноябре снизился на 1,1% в годовом исчислении, а импорта — вырос на 0,3%. При этом аналитики ждали роста экспорта на 0,8% и падения импорта на 1,4%.