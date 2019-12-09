МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник снижаются на корпоративных новостях, а также опасениях за состояние мировой экономики после статистики из Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.10 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,15%, до 7228,92 пункта, французский CAC 40 — на 0,23%, до 5858,26 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,13%, до 13149,86 пункта.

На настроения инвесторов в Великобритании оказывают влияние новости местных компаний. Так, акции Tullow Oil рухнули на 59% на британской бирже — до минимума за 15 лет, после того, как компания сообщила об отставке генерального директора и приостановке выплаты дивидендов. Акции крупнейшего британский ритейлера Tesco тем временем растут на 5% после объявления о том, что компания рассматривает возможность продажи своих подразделений в Таиланде и Малайзии.

Трейдеры с беспокойством встретили статистику из Китая. Торговая война между США и КНР оказывает сильное влияние на вторую по величине экономику мира, тем самым воздействуя на глобальный экономический рост. Объем экспорта страны в ноябре снизился на 1,1% в годовом исчислении, а импорта — вырос на 0,3%. При этом аналитики ждали роста экспорта на 0,8% и падения импорта на 1,4%.

Инвесторы также следят за развитием торговых взаимоотношений США и КНР. В пятницу советник президента США по экономике Ларри Кудлоу заявил в эфире телеканала CNBC, что стороны "близки" к сделке, но в то же время США могут отказаться от нее, если не получат желаемых условий. Трейдеры продолжают сохранять надежду, что две крупнейшие экономики мира смогут заключить торговое соглашение до того, как 15 декабря вступят в силу новые американские импортные пошлины.

"Если мы увидим, что (президент США — ред.) Дональд Трамп решит не откладывать ввод пошлин, это приведет к негативной реакции на рынках", — приводит агентство Рейтер мнение аналитика Nomura Джордана Рочестера (Jordan Rochester).