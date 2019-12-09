МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в понедельник вечером чуть более высокими темпами, чем утром, на фоне появившихся опасений влияния на вторую крупнейшую экономики мира — Китая — внешнеторговых мер со стороны США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.55 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивается на 1,75 доллара, или на 0,12%, до 1466,85 доллара за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро растёт на 0,37%, до 16,657 доллара за унцию.

Спрос на золото, которое традиционно считается более надежным активом, растет в условиях неопределенности в отношении развития китайской экономики. Инвесторы оценивают риски ее замедления после того, как, согласно вышедшим данным, экспорт из Китая в ноябре снизился на 1,1% в годовом исчислении, а импорта — вырос на 0,3%.

Кроме того, инвесторы ожидают заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое пройдет в среду. По данным CME Group, аналитики почти единогласно ожидают сохранения учётной процентной ставки на текущем уровне в 1,5-1,75% после трех снижений подряд.