МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в основном ростом, свидетельствуют данные торговой площадки.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 0,57% — до 7,01 доллара, "Новатэка" — на 0,4%, до 199,4 доллара, "Лукойла" — уменьшилась на 0,98%, до 96,74 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 0,21% — до 7,73 доллара, "Газпром нефти" — подешевели на 0,3%, до 32,95 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" выросла на 1,76% — до 28,9 доллара. Бумаги "Северстали" подорожали на 0,8% — до 13,91 доллара, НЛМК — на 0,48%, до 20,9 доллара.

Расписки ВТБ выросли в цене на 1,15% — до 1,4 доллара, Сбербанка — уменьшилась на 0,17%, до 14,87 доллара. Стоимость бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", увеличилась на 3,97% — до 19,38 доллара.

GDR АФК "Система" подешевели на 0,46% — до 4,75 доллара. Цена бумаг "Магнита" увеличилась на 0,8% — до 11,3 доллара. Бумаги "Ленты" не изменились в цене, оставшись на уровне в 3,15 доллара.