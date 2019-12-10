События в сфере макроэкономики и бизнеса 11 декабря
МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 11 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|0:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|-3,72 млн барр
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|2:30
|AUD
|Австралия — Индекс потребительских настроений Westpac (декабрь)
|4,5%
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|2:50
|JPY
|Япония — Индекс BSI деловых условий крупных производителей (4кв2019)
|-20%
|20%
|14:00
|USD
|США — Ежемесячный отчет ОПЕК
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|16:30
|USD
|США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (ноябрь)
|0,2%
|0,2%
|16:30
|USD
|США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (ноябрь)
|2,3%
|2,3%
|16:30
|USD
|США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (ноябрь)
|0,4%
|0,2%
|18:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|-4,856 млн барр
|-3,05 млн барр
|18:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|-0,302 млн барр
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|22:00
|USD
|США — Отчет об исполнении федерального бюджета США (ноябрь)
|-134 млрд долл
|-196,5 млрд долл
|22:00
|USD
|США — Экономические прогнозы Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/
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|22:00
|USD
|США — Заявление FOMC
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|22:00
|USD
|США — Решение по процентной ставке ФРС
|1,75%
|1,75%
|22:30
|USD
|США — Пресс-конференция FOMC
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|9:00 — 16:00 мск
|RUB
|Сбербанк — День аналитика и инвестора /ожидания и достижения по основным направлениям бизнеса, Москва, Agile Home/
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|RUB
|Акрон — реестр для див-дов 9м2019 (ВОСА — 29.11.2019)
|40 (нераспределенная прибыль прошлых лет) + 130 (нераспределенная прибыль прошлых лет) + 135 (фин) — див-д 2018
|101 (9м2019) — див-д 2019
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|RUB
|Т Плюс — реестр для див-дов 9м2019 (ВОСА — 30.11.2019)
|0,08996275 (1П2018) + 0,1461894704920518 (фин) — див-д 2018
|0,1349441266080478 (9м2019) — див-д 2019
https://1prime.ru/Financial_market/20191210/830667930.html