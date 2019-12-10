МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 11 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
0:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) -3,72 млн барр

 

 
2:30 AUD Австралия — Индекс потребительских настроений Westpac (декабрь) 4,5%

 

 
2:50 JPY Япония — Индекс BSI деловых условий крупных производителей (4кв2019) -20% 20%
14:00 USD США — Ежемесячный отчет ОПЕК

 

 

 

 
16:30 USD США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (ноябрь) 0,2% 0,2%
16:30 USD США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (ноябрь) 2,3% 2,3%
16:30 USD США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (ноябрь) 0,4% 0,2%
18:30 USD США — Запасы сырой нефти -4,856 млн барр -3,05 млн барр
18:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) -0,302 млн барр

 

 
22:00 USD США — Отчет об исполнении федерального бюджета США (ноябрь) -134 млрд долл -196,5 млрд долл
22:00 USD США — Экономические прогнозы Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/

 

 

 

 
22:00 USD США — Заявление FOMC

 

 

 

 
22:00 USD США — Решение по процентной ставке ФРС 1,75% 1,75%
22:30 USD США — Пресс-конференция FOMC

 

 

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
9:00 — 16:00 мск RUB Сбербанк — День аналитика и инвестора /ожидания и достижения по основным направлениям бизнеса, Москва, Agile Home/

 

 

 

 

 

 

 RUB Акрон — реестр для див-дов 9м2019 (ВОСА — 29.11.2019) 40 (нераспределенная прибыль прошлых лет) + 130 (нераспределенная прибыль прошлых лет) + 135 (фин) — див-д 2018 101 (9м2019) — див-д 2019

 

 

 RUB Т Плюс — реестр для див-дов 9м2019 (ВОСА — 30.11.2019) 0,08996275 (1П2018) + 0,1461894704920518 (фин) — див-д 2018 0,1349441266080478 (9м2019) — див-д 2019