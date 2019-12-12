МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в четверг утром на фоне ожидаемого сохранения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США и сохраняющейся неопределенности в торговых отношениях США и КНР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.30 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 4,35 доллара, или на 0,29% — до 1479,25 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,62% — до 16,953 доллара за унцию.

В четверг утром рынки продолжают отыгрывать результаты последнего в этом году заседания ФРС. Регулятор ожидаемо сохранил базовую ставку на уровне 1,5-1,75% годовых. При этом ФРС не ожидает снижения ставки в следующем году. Решения ФРС по ставке влияют на курс доллара, что, в свою очередь, отражается на котировках золота.

Теперь трейдеры ждут заседаний других центробанков. Позднее в четверг пройдет встреча ЕЦБ, а на следующей неделе свои решения по ставкам объявят Банк Англии и Банк Японии.

Неопределенность в торговле США и КНР также поддерживает котировки золота как надежного актива. На 15 декабря назначено введение очередных американских пошлин на импорт товаров из Китая, и пока неясно, примет ли американский президент Дональд Трамп решение об отсрочке.