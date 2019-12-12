МОСКВА, 12 дек — Dow Jones. Мировые фондовые индексы практически неизменны. В преддверии введения пошлин, запланированного на воскресенье, инвесторы ждут новостей с переговоров Китая и США, а также указаний на состояние европейской экономики и ситуацию с Brexit.

Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average находятся у флэтовой линии, как и индекс Stoxx Europe 600.

Рынки замерли в ожидании решения Трампа по дополнительным пошлинам на китайские товары стоимостью около 156 млрд долларов. Пошлины должны вступить в силу 15 декабря. На этой неделе Wall Street Journal сообщила, что обе стороны работают над отсрочкой тарифов. Пошлины могут усугубить экономические проблемы Китая и спровоцировать его на ответные меры, а также повлиять на цены на телефоны, компьютеры и одежду в США.

"Можно сказать, что участники рынков гадают на кофейной гуще, пытаясь определить, улучшились ли отношения стран", – говорит Эмиль ван ден Хейлигенберг, директор Legal & General Investment Management по размещению активов. По его словам, рынок, возможно, излишне оптимистично оценивает вероятность отсрочки тарифов.

Позднее сегодня инвесторы смогут составить представление о подходе, которого будет придерживаться новый президент ЕЦБ Кристин Лагард. После заседания по процентным ставкам состоится ее первое публичное выступление. Предполагается, что ЕЦБ оставит ставки на уровне —0,5%.

Представители центробанка США в среду указали, что процентные ставки, на их взгляд, достаточно низкие и способны стимулировать рост экономики, являющейся крупнейшей в мире. ФРС оставила ставки без изменений. Как заметил председатель Джером Пауэлл, перспективы "благоприятные". Он добавил, что недавние рыночные действия ФРС, направленные на стабилизацию краткосрочных ставок, приносят плоды.

Британский индекс FTSE 100 выделяется на общем фоне. Индекс прибавил 0,7%, пока инвесторы ждут результатов выборов.

Политики из обеих крупных политических партий страны говорят о завершении многолетней ограничительной налогово-бюджетной политики. Великобритания готовится к выходу из ЕС, и результаты выборов сыграют ключевую роль в определении процесса Brexit. Хотя Консервативная партия, вероятнее всего, получит большинство, недавние опросы показали, что отрыв партии Бориса Джонсона от Лейбористской партии сократился.

Фунт в последние две недели рос к доллару и превысил отметку 1,32. Сегодня британская валюта снизилась на 0,3% до 1,3156 доллара.

— Автор Caitlin Ostroff, caitlin.ostroff@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ