МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Рынок акций РФ в начале торговой сессии растет, обновляя 6-летние максимумы по индексу РТС.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.10 мск повышался на 0,4% — до 2994 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,7% — до 1508 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи. РТС обновляет максимумы с октября 2013 года.

Стоимость нефти утром повышается на 0,7% — до 64,66 доллара за баррель по марке Brent.