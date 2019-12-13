МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Рынок акций РФ обновляет 6-летние максимумы по индексу РТС и месячный по индексу Мосбиржи — выше 3000 пунктов.

Рублевый индекс Мосбиржи к 11.51 мск повышался на 0,5% до уровня 2998 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,8% — до 1509 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи. РТС обновляет в пятницу максимумы с октября 2013 года (поднявшись до 1511,12 пункта), индекс Мосбиржи — на максимумах с 7 ноября (рос до 3000,10 пункта).