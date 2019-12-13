МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы уверенно растут в пятницу на результатах внеочередных парламентских выборов в Великобритании, которые помогли ослабить связанные с Brexit опасения, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.17 мск британский индекс FTSE 100 увеличивается на 1,86%, до 7409,62 пункта, французский CAC 40 — на 1,19%, до 5954,2 пункта, немецкий индекс DAX — на 1,28%, до 13390,3 пункта.

Инвесторы отыгрывают политические новости из Великобритании. По итогам прошедших в четверг в стране выборов большинство в парламенте получила консервативная партия, что способствует снижению неопределенности в отношении перспектив Brexit.

Кроме того, рынки с оптимизмом восприняли новости вокруг торговых отношений США и КНР. В четверг СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп уже утвердил первый этап торговой сделки. После это появились сообщения, что торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и китайский посол в Вашингтоне Цуй Тянькай могут уже в пятницу подписать проект торгового соглашения между двумя странами.

"Значит ли это, что нас ждет комплексное соглашение в 2020 году? Трудно сказать, но эти новости создали необходимую поддержку для достойного рождественского ралли", — отметил старший рыночный аналитик Нил Уилсон (Neil Wilson), чье мнение приводит агентство Франс Пресс.

В то же время трейдеры обратили внимание на внутренние корпоративные новости. Так, немецкая Henkel AG, один из ведущих мировых производителей бытовой и промышленной химии, объявила прогнозы по финпоказателям на следующий год. В 2020 году компания ждет органического роста продаж на уровне 0-2%, скорректированная маржа по EBIT составит примерно 15%. При этом в 2019 году компания ожидает, что органический рост продаж будет практически нулевым, а скорректированная маржа по EBIT — 16,2%. Henkel ждет в 2020 году непростых рыночных условий. Акции компании на бирже в Германии дешевеют более чем на 3,5%.