МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в пятницу преимущественно снижаются, после того как американский президент Дональд Трамп прокомментировал сообщение СМИ о возможной отмене торговых пошлин на китайские товары, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.40 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) опускался на 0,12%, до 28097,84 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — рос на 0,04%, до 87210,9 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — снижался на 0,05%, до 3166,39 пункта.

В рамках предыдущей торговой сессии индексы обновили исторические максимумы на фоне сообщения Wall Street Journal о том, что США предложили отменить некоторые пошлины на китайские товары и снизить другие в обмен на покупку Китаем большего количества американских сельскохозяйственных товаров.

При этом в пятницу надежды трейдеров на возможную отмену пошлин, которые должны вступить в силу в воскресение, ослабли после того, как Дональд Трамп обвинил издание в том, что его статья про сделку с Китаем "совершенно не соответствует действительности".

При этом ранее в пятницу СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп уже утвердил первый этап торгового соглашения с Китаем. После этого появились сообщения, что торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и китайский посол в Вашингтоне Цуй Тянькай могут уже в пятницу подписать проект этого соглашения.

Дополнительное давление на индексы оказывает статистика по объему розничных продаж в США. Показатель в ноябре вырос слабее ожиданий, на 0,2% против показателя октября. Аналитики ожидали роста показателя на 0,5%.