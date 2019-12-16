МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 17 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
0:00 USD США — Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (октябрь) 49,5 млрд долл 22,6 млрд долл
3:30 AUD Австралия — Жилищные кредиты (м/м) (октябрь) 1,4%

 

 
3:30 AUD Австралия — Протокол заседания РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике

 

 

 

 
12:30 GBP Великобритания — Средний уровень заработной платы с учетом премий (октябрь) 3,6% 3,4%
12:30 GBP Великобритания — Изменение числа заявок на пособие по безработице (ноябрь) 33 тыс 21,3 тыс
12:30 GBP Великобритания — Изменение занятости, 3м/3м (м/м) (октябрь) -58 тыс -5 тыс
12:30 GBP Великобритания — Уровень безработицы (октябрь) 3,8% 3,9%
13:00 EUR Еврозона — Сальдо торгового баланса (октябрь) 18,7 млрд евро 17 млрд евро
14:00 GBP Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (декабрь) -26

 

 
16:30 USD США — Число выданных разрешений на строительство (м/м) (ноябрь) 5%

 

 
16:30 USD США — Число выданных разрешений на строительство (ноябрь) 1,461 млн 1,4 млн
16:30 USD США — Объём строительства новых домов (м/м) (ноябрь) 3,8%

 

 
16:30 USD США — Объём строительства новых домов (ноябрь) 1,314 млн 1,344 млн
16:30 CAD Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) (октябрь) -0,2% 0,1%
17:15 USD США — Объем промышленного производства (г/г) (ноябрь) -1,13%

 

 
17:15 USD США — Объём промышленного производства (м/м) (ноябрь) -0,8% 0,8%
18:00 USD США — Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS /Job Openings and Labor Turnover Survey/ (октябрь) 7,024 млн

 

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB Детский мир — реестр для див-дов 9м2019 (ВОСА — 06.12.2019) 4,39 (9м2018) + 4,45 (фин) — див-д 2018 5,06 (9м2019) — див-д 2018

 

 

 RUB Интер РАО — СД (бизнес-план и стратегические приоритеты развития группы на 2020)

 

 

 

 

 

 

 RUB НОВАТЭК — СД (основные параметры консолидированного бизнес-плана группы на 2020)

 

 

 

 

 

 